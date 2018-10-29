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Haluk Levent'ten hayranına büyük sürpriz!

Haluk Levent'ten hayranına büyük sürpriz!

Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Talas'ta konser verdi. Konser öncesi sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşan Levent'e bir hayranının ailesinin konsere gitmesine izin vermediğini söylemesi üzerine hayranının evine giderek ailesinden izin alıp konserine götürdü.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 00:22 - Güncelleme: 29-10-2018 00:22

Kayseri'nin Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Park’ta vatandaşlar, Haluk Levent ile unutulmaz bir akşam yaşadı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Haluk Levent, zaman zaman hayranları ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak görüşmeye de devam ediyor.

Esra Çakır isimli bir hayranı Haluk Levent’e sosyal medyadan, "Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum’ yazdı. Bunun üzerine Levent, "Babana, annene söyle gelip izin alayım" yanıtını verdi.

Kayseri’ye geldiğinde, ailenin evine giden Levent evden fotoğraf paylaşarak, "Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti" dedi.

Hayranını da alarak konser vereceği Yaşam Parka giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı ve sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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