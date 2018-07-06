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Haluk Levent: Yanlışlıkla gözaltına alındım

Haluk Levent: Yanlışlıkla gözaltına alındım

ANKARA'da 1 ay önce gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gözaltı işleminin 'Yanlışlıkla' yapıldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:07 - Güncelleme: 06-07-2018 14:07

Sosyal sorumluluk projeleriyle ve sesiyle kariyerine devam eden şarkıcı Haluk Levent, geçen ay Ankara'da 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bugün Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent ''Bir ay önce Ankara'da gözaltına alınmıştım.Tüm medya organlarında gözaltına alınma haberim sanki tutuklandım gibi verilmiş bu beni çok rahatsız etmişti. Az önce Adalet Bakanlığından çıktım. Bir memurun yaptığı hata sonucu yanlışlıkla gözaltına alındığım belgelendi.Bilginize.

''KISACASI MAĞDUR EDİLDİM''
Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler avukatım Hüseyin Küçük'te mevcuttur. Kısacası mağdur edildim. Ve duyduğum rahatsızlıktan dolayı da bu bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı hissettim..''

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