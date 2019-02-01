Haluk Levent 'Dünya AHBAP oluyor' diyerek duyurdu! Dikkat çeken mektup

Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dans grubuna yardım eli uzatan AHAP platformunun kurucusu Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir mektup geldi.

Otellerde dans gösterileri yaparak geçimlerini sağlayan ve kendilerine 'salsa show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamamış ve 13 gün Atatürk Havalimanı'nda kalmışlardı. Zor durumdaki dansçılara yardım elini ise AHBAP platformunun kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent uzatmıştı. Ülkelerine sağ salim dönen dansçıların ardından Kolombiya Devlet Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Kolombiyalı 7 dansçının ülkelerine dönmeleri için uçak biletlerinin alınmasını ve otelde konaklamalarını sağlayan Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin geçen gün Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden telefonla arandığını ve Başkan Ivan Duque adına kendisi ve ekibine "teşekkür" edildiğini duyurdu. Twitter

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Levent, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı.



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