Haluk Levent Adem Metan'a konuk oldu yeni albüm müjdesini verdi

Adem Metan Show’a katılacağı müjdesini önceden veren Levent, hayranlarıyla adeta hasret giderdi. Programın başında konserlerinin dolup taştığını ve sosyal medyadan takipçileriyle çok güzel ilişkisi olduğunu belirten Levent, kurucusu olduğu AHBAP’ın ise tatlı belaları olduğunu kaydetti.

Bu vesileyle sosyal medya üzerinden birkaç arkadaşlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını da kaydeden Levent, insanların sorunlarını çözmenin tüm yorgunluklarını alıp götürdüğünü anlattı. Bazı istismarcılara karşı uyarıda bulunan Levent, farklı fotoğraf, farklı isim ve IBAN numarasıyla insanları sömürenlerle karşılaştıklarını da ifade etti. Levent, “Aradan bir yıl geçti. Sosyal medyada aynı hastayı başka tipte ve isimde bulduk. Profilinde ağlayan bebek fotoğrafı vardı” dedi.



KUTUPLAŞMA VE ÖTEKİLEŞTİRMEYE DİKKAT!...

Levent, program sırasında ayrıca insanlar arasında ötekileştirme ve kutuplaşmanın tehlikesine dikkat çekti. Normalde milliyetçilikte, muhaliflikte, hükümette bile kutuplaşma yaşandığını savunan ünlü sanatçı, sosyal medyadaki paylaşımlarda küfürler edilmesinin de üzücü olduğunu vurguladı. Üniversite yıllarından bu yana solcuların solcularla, dindarların dindarlarla, milliyetçilerin de milliyetçilerle oturduğunu belirten Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisinin yan yana gelme şansı yok mu? Politik duruşu bırakalım, Gelin tabanda masaya oturalım. Bizim içimizde her partiden her renkten insanlar var. Gençlerin verdiği istatistiğe göre de bizler bizden başka düşünen insanlarla anlaşabiliyoruz. Onlar, ‘önceden inanmazdık’, diyorlar. Burada politik ve siyasi çizgisi yok. Çünkü, o zaman ahbap olmuyoruz”

“AHBAP’TA VEGAN DA VAR, İMAM DA VAR”

Levent, AHBAP’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün, değerlerine sahip olmak, devletin bölünmez bütünlüğüne saygı duymak gibi çizgileri olduğunu belirterek, AHBAP’ta Vegan da var imam da var” dedi.

“EĞLENCELİ İŞ YAPINCA PSİKOLOJİMİZ DÜZELİYOR”

Metan’ın, paraları olmadığı için havalimanında mahsur kalan Kolombiyalı dansçıların ülkelerine gönderilmesine yardımcı olduğunu da hatırlatan Levent, “Kendisi tam bir AHBAP’tır” dedi.

Yoğun bir çalışma programı olduğunu da vurgulayan Levent, Wattsap hesabında 816 mesaj olduğunu bunun ancak 600’ünü okuyabildiğini anlattı. Levent, şunları söyledi:

“Bilmediğim numaralardan geliyor. Hepsine yetişemiyorum. 60 küsür il başkanımız var. Her biri çaba gösteriyor. Konserlerimin organizatörleri var. Güne sığdırmak çok zor. AHBAP yüzünden hastaları, doktorları, başka yerleri yani her tarafı arıyoruz. Zaman olarak her şeyden çalıyoruz. Ancak yine de psikolojik destek almıyorum. Eğlenceli iş yapınca psikolojimiz düzeliyor”

“SOSYAL MEDYADA BİZİ ÜZÜYORLAR”

Sosyal medyadan yapılan bazı şuursuz ve bilinçsiz paylaşımların kendilerini üzdüğünü de ifade eden Levnet, bir çocuğa protez taktırmalarının ardından yaşadığını şöyle anlattı:“Para bulduk. Çocuğa yardım ettik. Çok yorulmuştuk. Eve gittikten sonra yorgunluğumu atmak için twitter adresime baktım. Yardım ettiğimiz 5 yaşındaki kızımız Esra için de koşturuyoruz. Baktım, altta birisi ‘biraz da erkeklere yardım yap’ diye yazmış. Yahu bu 5 yaşında bir kız çocuğu!.. Çocukları taciz sadece köylerde olmuyor. Şehirlerde de oluyor. Bizleri üzmüyorlar değil”

“2 YILDA 2500 AİLEYE ULAŞTIK”

Yine, kendisi için ‘bir yol buldu şunu yaptı’ diye yazıldığını da hatırlatan Levent, “Yol bulduysam iyi gidiyorum. 2 yıl içerisinde 2500 aileye ulaştık. Yaralara merhem oluyoruz. Onu diyenler de gelsin ulaşsın” diye sert eleştiride bulundu. Levent, bir soru üzerine de şarkıcı olmasaydı, iyi bir bilgisayar programcısı olabileceğini de belirtti.

“Siyasete mi hazırlanıyor?” diye iddialarda bulunulduğunu da hatırlatan Levent, fidan dikimine katıldığını, SMA hastalarını ziyaret ettiğini söyledi. Tüm bu yoğun çalışmalarda bulunurken, kendisine böyle ithamda bulunulmasına şaşırdığını anlattı

ORMANLAR BAKAN BEY’İN KATKISIYLA AĞAÇLANDIRILDI

Levent, yangında kül olan Ayvalık’taki Şeytan Sofrası adlı ormanlık alanın eski Bakan Veysel Eroğlu ‘nun da katkısıyla ağaçlandırıldığını söyledi. Sosyal medyadan bazı kişilerin, ‘buraya şunu dikecekler’ diye yazdıklarını kaydeden Levent, “Birkaç twit geldi, ‘dikemezsin’ diye. Orman Bakanı, orayı halletti, dediler. Böyle şey yok. Bakanlığın bazı politikalarını eleştir ancak böyle bir şey yok. Orman Bakanına gittik, ‘sen muhalifsin niye gittin’, dediler. Gideceğim tabi. Oraya fidan dikme işi için Gürcistan Bakanlığına gidecek halim yok. Gittik, bu konuda çok destek gördük. Şeytan sofrasını , o dönemin Bakanı Veysel Eroğlu Beyefendi ile diktik. SMA hastalarıyla ilgili de bizim Bakana değil, Kıbrıs Rum Kesimi Bakanına mı gideceğim? ‘Sayın Bakanım bu çocukların ilaçları ne zaman gelecek?’, diye soruyorum. O da bilgilendiriyor. Bilgilendirmeye de bilir. Ancak bize bu sevgiyi göstermiş. Muhalifliği siyasete atılma olarak görmüyorum. Herkes bunu söylüyor. Popüler bir kişiyi, halk seviyorsa milletvekili veya belediye başkanı olmak zorunda zannediyor. Rant sevgisi aşılanmış. En büyük rant sevgidir. Niye bunu ortadan böleyim. Bir yerde babası aile olarak AK Partiye, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verenler varsa onları niçin küstüreyim? Bir insan ideallerini siyasetle de yapması gerekiyor. Halkı için yapması gerekiyorsa bunu yapabilir. Ancak ben bu konuda yetenekli değilim. Ben şarkıcıyım yapamam. Benden siyasetçi yani bir cacık olmaz”

“YENİ ALBÜM 15 MART’TA BİTER”

Program sırasında hayranlarına müjde veren Levent, yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Levent, program sonrası da stüdyoya çalışmaya gideceğini anlattı. Levent, “Güzel şarkılar var. Sen de, buradan oturup Haluk Abi’nin şarıkısın çalacaksın. Albüm 15 Mart’ta biter” dedi.

Seslendirdiği ve yoğun ilgi gören İzmir Marşı ile ilgili duygularını da anlatan Levent, “İzmir Marşı hepimizin marşıdır” diye konuştu.

Dedesinin, kardeşlerinden birinin Sakarya’da şehit düştüğünü, diğerinin ayağında kurşun ile 38 yıl yaşadığını anlatan Levent, oldukça duygulandı. Levent,dedesinin en küçük kardeşinin ise İstiklal Madalyası sahibi olduğunu belirtti. Levent, “Bu, Yemen’den Çanakkale’’ye ve Sakarya’ya uzanan 4 kardeşin hikayesi. İnsan değerleri için yaşar. Bu ülkede bugüne kadar 28 Şubatlarda türban eylemleri vardı. Öğrenci kızlar beni çağırırlardı giderdim. “Sen Atatürkçüsün niçin destek veriyorsun?, diye eleştirenler olurdu. Ben debu kızlarımız bana geldi, Haluk Abi biz inancımız gereği bu şekilde kapanmak istiyoruz’ demişler. Onları, üniversitede arkadaşları varken atmaya çalışırsan vicdan gider. Onlara da ‘siz değerlerinizle yaşıyorsunuz’, derdim.

“BİR ÇOCUĞU DAHİ KURTARSAM 76 GÜNÜME FEDA OLSUN”

Uyuşturucu ile mücadele amacıyla dünya rekoru kırmak için konserler düzenlediklerini ve seminerler verdiklerini de hatırlatan Levent, araya seçimler girdiğini ve şehit cenazelerinin geldiğini bu yüzden ara verdiklerini anlattı. Önümüzdeki yaz dünya rekoru konserlerini yapacaklarını kaydeden Levent, 76 konser düzenleyeceklerini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığının çok enteresan bir bağımlılık olduğunu da anlatan Levent, bu sorunu iliklerine kadar hissettiğini söyledi.

Kendisinin sigara dahi içmediğini kaydeden Levent, “Sigara dahi içmem. Uyuşturucu konusunda sertimdir. 76 konserde bir çocuğu dahi kurtarsak 76 günüme feda olsun. Belediyeler de bizimle çalışıyor. Halkımızda destek sağlayacaktır.Bunun partisi yoktur. Çocuklarımızı bu beladan kurtarmalıyız” şeklinde konuştu.

“HARÇ KUYRUĞUNA GİRİNCE STAR GİDİYOR!..”

Bir soru üzerine Twitterdan ‘harç pulu’ paylaşımlarının çok yayıldığını da belirten Levent, havalimanında insanların yoğun ilgi gösterdiğini, kendisiyle selfie yaptıklarını ve onları asla reddetmediğini kaydetti. Ancak, yoğun ilgi sonrası kendisini ‘harç kuyruğunda’ bulduğunu gülümseyerek anlatan Levent, “Bakıyorsun 40 kişi kuyrukta. Öne giremiyorsun. Öndeki star gidiyor. Havalı gelip, kuyrukta bekliyorsun. Bittin. Ne yaparsan yap o kuyruğa gireceksin. Onu yaşıyoruz. Tüm mizahları yaşayarak söylüyorum”

2018 yılının en güvenilir kişisi seçildiği hatırlatılınca Levent,1.2 milyon kişinin oy kullandığı ankette isminin en başta yer aldığını anlattı. Her insanın bir eksiği olduğunu vurgulayan Levent’in yaptığı espriler Metan ile stüdyodaki görevlileri güldürdü… Levent, ‘Türk halkı böyle şeyleri seviyor. Beni de gözlerinde büyütüyorlar. Şarkılarımı büyütebilirler. Tavrımı büyütebilirler. Ancak insanları büyütmesinler. Hepimizin eksikleri var. Güven olayı bana gelmişse, pek güvenmeyin, yarın bir gün hepinizi satarım.

“BUGÜN ÇOK GÜZEL UYUYACAĞIM”

Metan, Levent’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçlarının geri ödeme kapsamına alındığını açıklaması ile ilgili duygularını sordu. Bunun üzerine Ankara'da oturan ve şehir dışından gelen SMA hastaları ve aileleri ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya makamında teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Levent, Türkiye’de artık bir dönemin kapandığını söyledi. “iki yıl öncesine kadar çaresi olmayan hastalıktan dolayı ölen çocuklar var. İnsanların, ‘ilaç çıktı çıkacak’ beklentileri vardı. Artık, hastaneler de o çocukların tedavi edileceği duruma geldi. Bugün çok güzel bir gündü. Çok güzel uyuyacağım”