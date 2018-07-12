Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

Haluk Bilginer ve eski eşi Aşkın Nur Yengi ile Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda rakı balık keyfi yaptı. Mekan çıkışında çakırkeyf bir halde objektiflere yansıyan Bilginer, görüntü almak isteyen muhabirlere çıkıştı. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diyerek bağırdı.

Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi kızları Nazlı ile Bodrum'da görüntülendi. İkili Yalıkavak'ta bir mekanda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışında görüntülenen Haluk Bilginer ayakta durmakta zorlandığı halleri dikkatlerden kaçmadı. Bilginer, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diyerek bağırdı.

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Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, yakın zamanda evlenecekleri iddialarına yanıt vermedi. Direksiyonun başına geçen Aşkın Nur Yengi, soluğu Güvercinlik'te evinde aldı. Öte yandan 2006 yılında evlenen ve 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti.

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Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

Boşandıktan sonra Zerrin Tekindor ile bir süre aşk yaşayan ve sonrasında yaşadıkları bir kriz yüzünden ayrılan Bilginer, eski eşine dönmüştü. Kızları Nazlı'yı yanlarına alan ikili, birlikte Bodrum'a geldi.

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Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

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