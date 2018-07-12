Haluk Bilginer'in çakırkeyf halleri kameralara böyle yansıdı

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi kızları Nazlı ile Bodrum'da görüntülendi. İkili Yalıkavak'ta bir mekanda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışında görüntülenen Haluk Bilginer ayakta durmakta zorlandığı halleri dikkatlerden kaçmadı. Bilginer, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diyerek bağırdı.