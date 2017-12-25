Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

Aşkın Nur Yengi ile evliliklerini bitirdikten sonra uzun bir süre Zerrin Tekindor ile aşk yaşayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz aylarda yeniden Aşkın Nur Yengi ile çocuğunu bahane ederek birlikte yaşamaya karar vermişti. Rahat duramayan tecrübeli oyuncu, önceki gece Cihangir Sur Balık’ta üç kadınla felekten bir gece çaldı. Mekan çıkışında flaşların patlamasının ardından ne yapacağını şaşıran Bilginer, soruları da yanıtsız bıraktı.