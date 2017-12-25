Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

Aşkın Nur Yengi ile evliliklerini bitirdikten sonra uzun bir süre Zerrin Tekindor ile aşk yaşayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz aylarda yeniden Aşkın Nur Yengi ile çocuğunu bahane ederek birlikte yaşamaya karar vermişti. Rahat duramayan tecrübeli oyuncu, önceki gece Cihangir Sur Balık’ta üç kadınla felekten bir gece çaldı. Mekan çıkışında flaşların patlamasının ardından ne yapacağını şaşıran Bilginer, soruları da yanıtsız bıraktı.

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Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

Mekan çıkışında yüzlerini kapatan hanımların ise kim oldukları öğrenilemedi. Hızla taksiye yönelen gruptan Haluk Bilginer’e neden kaçtığı sorulduğunda “Kaçmıyoruz sadece aracımıza binmeye çalışıyoruz” yanıtını verdi. Yanındaki kadınların kim olduğu sorulduğunda ise panikleyen Bilginer, soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

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Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

İlişkilerine kaldıkları yerden çocuklarını bahane ederek başlayan Aşkın Nur Yengi ise sosyal medya hesaplarından Tekindor’u ima ederek paylaşımlar yapmıştı. Eski eşi şimdi sevgilisi Bilginer’in üç kadınla yakalanmasına ne diyeceği merak konusu oldu. Kadınlar mekandan çıkarken yüzlerini sakladılar.

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Haluk Bilginer hızlı çıktı çapkınlık turunda fena yakalandı

Haluk Bilginer, 3 güzel kadınla Cihangir gecelerinde tura çıktı.

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