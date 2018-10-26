Halkın 'Defol Muharrem' diyeceğini bildiği halde aday!

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Hadi ÖZIŞIKhadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan'a karşı uğradığı hezimetin nedenini Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" sözüne bağlıyor:
"Ogün biz seçimi kaybettik!"
Ben hayatımda Muharrem İnce gibi, kendisiyle çelişen bir politikacıya rastlamadım. "Adam" hem kaybediyor, hem de kıyasıya bir yarışın içine giriyor.
Bu ne yaman çelişki Muharrem Bey?
Oysa, seçimden bir kaç gün sonra, yüzde 31'le büyük bir başarının altına imza attığını iddia etmişti. 40 yıl sonra CHP'yi yüzde 31 gibi büyük bir oranla tanıştırdığını söylemişti.
"Adam" hem başarılı oluyor!
Hem de daha ilk gün kaybediyor...
Bu nasıl bir şeydir, bilen varsa Allah aşkına bana da anlatsın!
Hani teşekkür turuna çıkacaktı?
Hani, Türkiye'yi karış karış dolaşacaktı?
Yüzde 31'in karşılığında, sadece iki ile gitti Muharrem Bey, birinde ilk günün sıcaklığı ile iyi karşılandı. Bir diğerinde ise, karşılık bulmadı ve boyunun ölçüsünü alıp Ankara'ya dönmüştü.
İstanbul'u kestirmiş gözüne şimdi de...
İyi de Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle, "Bay Muharrem" bu saatten sonra kim güvenir sana? Bırak arayış içinde olan vatandaşı, hangi CHP'li bundan sonra takılır peşine? Bir kere sen kendine inanmamışsın, ahali niye inansın ki sana?
24 Haziran seçimleri öncesinde iddialıydın!
Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan edecektin!
İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da milyonları peşinden sürüklemiştin! Umut olmuştun hani. Niye kandırdın sen peşinden gelen insanları? Niçin umut verdin? Niye kaybettiğini bildiğin halde seçime girdin?
Önseçim şartıyla İstanbul'a adaymış Beyefendi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gel bakalım Muharrem" sözünden ötürü kaybeden Muharrem İnce, halkın "Yetiş Muharrem" demesini bekliyor şimdi. Hem de hiç utanmadan, sıkılmadan... Hem de halkın bu sefer, "Defol Muharrem" diyeceğini bildiği halde...
Hâlâ maval okuyor, siyaseten mevta olduğu halde.
Çok acı değil mi sizce de?
Melih Gökçek'in yapılan veya yapılacak teklife sıcak bakacağını sanmıyorum. Zira, daha ilk gün Mehmet Özhaseki'ye AK Partili olduğuna vurgu yaptı ve kenara çekildi.
Ve fakat...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dün lüzumsuz bir laf etti:
-Melih Gökçek'i laf olsun diye görevden almadık.
Ağır bir laf...
Altında ne var bilmiyoruz...
Melih Gökçek lafın aldında kalmadı:
-Suçluysam suçumu açıkla...
Haksız değil...
Hayati Yazıcı kendi adına konuşmadığına göre, AK Parti Melih Gökçek'e bir açıklama borçlu. Ortada aykırı bir şey varsa, açıklanmalı. Her şey yerli yerindeyse, Gökçek herhangi bir suça bulaşmamışsa, Hayati Yazıcı'nın çıkıp özür dilemesi gerekiyor. Özür ya da açıklama gelmezse, Melih Gökçek kendini aklamak zorunda kalabilir...
Hem de MHP'nin Ankara adayı olarak!
MHP lideri Devlet Bahçeli, "ittifak resti" çektiği gün şöyle bir ifade kullanmıştı:
"AK Parti'nin içinde sevinç taklaları atmaya hazırlananlar var."
MHP ile AK Parti arasında "yerelde ittifak" görüşmeleri yapılıyordu. İşler yolunda gitmeyince, "herkes kendi yoluna" kararı çıktı. Bahçeli'nin dediği gibi, sevinç taklaları atıldı, ama bir tek AK Parti'de değil, MHP'de de aynı sevinci gördük, hâlâ görüyoruz.
Asıl sevinci ise başından beri "Cumhur ittifakı"na karşı çıkanlar yaşadı. İYİ Parti'nin EYT teklifi de MHP'nin desteğiyle kabul edilince, "müjde müjde müjde" çığlıkları attılar... MHP'nin verdiği destek, "Cumhur ittifakı"nın da çatlamasına, ya da sona ermesine delaletti kimine göre...
Ve fakat...
Salı günü "Cumhur ittifakı devam ediyor" diyen Bahçeli'yi hiç kimse hesaba katmamıştı. Devlet Bey, bir kez daha herkesi ters köşe yapınca, sevinç çığlıkları atanların sevinci kursaklarında kaldı.
Devlet Bahçeli'yi bunlar hiç tanımamış belli ki...
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'Türküm' diyor 'Adam' daha ne istiyorsunuz? Muharrem İnce o krediyi kullanamadığı gibi çok çabuk tüketti. Önceleri bir umut oldu, Kılıçdaroğlu'nu neredeyse koltuğundan ediyordu. Ama yakalandığı ağır kibir hastalığı, onu bir tek Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan etmedi, her şeyini kaybetti.
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Halkın 'Defol Muharrem' diyeceğini bildiği halde aday! İyi de Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle, "Bay Muharrem" bu saatten sonra kim güvenir sana? Bırak arayış içinde olan vatandaşı, hangi CHP'li bundan sonra takılır peşine? Bir kere sen kendine inanmamışsın, ahali niye inansın ki sana?Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
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