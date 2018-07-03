Halkı aşağılayarak sakinleşmeye çalışıyorlar

Şeytâni söz, eylem ve yazılar tıkır tıkır işliyor. Her seçim döneminde, Tayyip Erdoğan'ı bitiren (!) kimi inatçı kalemler, yine her seçim sonrasında olduğu gibi, halkı aşağılayarak sakinleşmeye çalışıyorlar.

Bunlardan biri, "Erdoğan'ı fakirlik değil, zengin ekonomisi ile yıkılabilir" diyordu dünkü yazısında:

"(...) Muhalif kesim “Bu işte bir yanlışlık var” diye düşünüyor.

Oysa bir yanlışlık yok.

Çünkü o kesim eğitimsiz, kültürü ve görgüsü gelişmiş değil, muhtemelen dini yönleri de hayli güçlü, otoriteye itaat etmeyi içine sindirmiş, vatandaş olma bilincini taşımak yerine teba olmanın daha elverişli olduğunu düşünüyor.

Sonra bakıyor, bir tarafta kendisine “emek harcayarak” geçimini sağlayacak olanaklar vadedenler, diğer tarafta da zahmetsizce bir şeyler dağıtanlar. Üstelik bu taraf dindar."

Türkiye'nin ötekileştirildiğini her fırsatta haykıran bu arkadaşları anlamak lâzım. Zira, her seçim öncesinde toplumu yalanlarıyla avutmanın utancını yaşıyorlar... "Seçim kaybetmiş" kadar hırçınlaşmalarının sebebi bu. Kemal Kılıçdaroğlu gibi onlar da yeniliyor çünkü. Huyları, bahaneleri, utanmadan aynı şarkıyı söylemeleri... "tek adam" teraneleri hep aynı. Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren kesimi aşağılaya aşağılaya kendi pisliklerinin, kendi beceriksizliklerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar.

Biri, "bidon kafa" diyor...

Biri, "göbeğini kaşıyan adam" diyor...

Biri, "makarnacı" diyor...

Biri, "eğitimsiz, görgüsü gelişmemiş" diyor...

Biri, "üstelik dindar" diyor...

Ve hiç utanmadan, sıkılmadan "ötekileştirmek"ten yakınıyorlar her defasında. Peki arkadaş senin yaptığın ne? Tayyip Erdoğan'a oyunu veriyor diye, yukarıdaki sıfatları yakıştırdığın garip, gurebayı yıllardır sen ayrıştırmıyor musun?

"Zengin ekonomi" dediğin kesimle aynı saftasın merak etme. Onlar da, "Tayyip Erdoğan'ı yıkmak" için çok uğraştı senin gibi. Bülent Ecevit'e yaptıklarının aynısını Tayyip Erdoğan üzerinde denemeye çalıştılar. İşbaşındaki iktidarı eskisi gibi gazete ilanıyla yıkmayı çok istediler ama olmadı. Zenginlik kâr etmedi yani... "battık, batıyoruz.." teraneleri de iş yapmadı, hâlâ yapmıyor.

Bak arkadaş, her seçim sonrasında aynı şarkıyı söyleye söyleye dilinizde tüy bitti. Gelin dilinize pelesenk gibi yapışan şu aşağılayıcı şarkıyı okumaktan vazgeçin. Bir kere, sadece bir kere olsun siz de Muharrem İnce gibi delikanlı olun ve yenilgiyi kabul edin. "Adam kazandı" demek, yenilgiyi tattıktan sonra galip olanı arayıp tebrik etmek de bir erdemdir. Muharrem İnce bunu yaptı, siz de yapabilirsiniz.

Ayrıştırmaktan, ötkileştirmekten yakınan siz, ama ayrıştıran, ötekileştiren, aşağılayan yine siz... Vazgeçin artık. Bir şarkınız daha tutmadı. Şunun şurasında 9 ay var. Belki de daha erken... Yerel seçimlerde yeni, yepyeni bir şarkı ile çıkın aşağıladığınız halkın karşısına. Görgüsü ilerlememiş (!) halkın sizi anlayacağı dilden konuşun, ya da yazın. Bunu yaparsanız, Tayyip Erdoğan'ın o aşağıladığınız insanların gönlünde neden taht kurduğunu da anlamış olursunuz.

Muharrem İnce'nin yüzde 30'a ulaşması o dili konuşmasından kaynaklanıyor bilesiniz.

Siz de öyle yapın!

Yapamayacağınızı biliyorum ama olsun bir kere deneyin!

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