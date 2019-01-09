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Halkbank'tan esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği

Halkbank'tan esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği

Ziraat Bankası'nın kredi kararından sonra Halkbank da esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verme kararı aldı. Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira 'esnaf kredisi desteği' vereceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:18 - Güncelleme: 09-01-2019 10:18

HALKBANK esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.

ESNAF ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

350 BİN ESNAFA ULAŞILACAK: “Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız.

22 MİLYAR LİRALIK DESTEK: Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi:

BUGÜN İTİBARİ İLE BAŞLADI: “Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar TL’lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.”

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  • BÜŞRAKENT MAĞDURLARI 09 Ocak 2019 11:44 HALKBANK ÖNCE KENDİ KUSURU İLE EKSPERTİZ YAPMADAN NAKDEN VERDİĞİ KREDİNİN SONUCU BİTMEYEN İÇİ BOŞALTILAN VE HALK BANKASI SAYESİNDE EVLERİNDEN EDİLMEK ÜZEREİCRAYA VERİLME AŞAMASINDAKİ EDREMİT BÜŞRAKENT MAĞDURLARININ MAĞDURİYETİNİ ÖNLESİN. DEVLET BANKASI SOSYAL DEVLET BANKACILIĞI BU MU, KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNUYORUZ.

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