Halkbank, bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz'ın görevinden ayrıldığını bildirdi.
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Halkbank yönetimindeki o isim istifa etti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER