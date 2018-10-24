Halkbank yönetimindeki o isim istifa etti

Halkbank, bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz'ın görevinden ayrıldığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.