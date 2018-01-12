Halkbank sınav sonuçları 10 Aralık sorgu ekranı

Binlerce adayın merakla beklediği Halkbank sınav sonuçları açıklandı. 10 Aralık tarihinde düzenlenen Halkbank sınav sonucuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halkbank tarafından 1295 memur alımı için aypılan sınavın sonuçları belli oldu. Farklı branşlarda çalışmak üzere 1295 kişi istihdam edilecek. Halkbank, personelini seçmek için 10 Aralık’ta düzenlediği sınavın sonuçları heyecan içinde bekleniyordu ve açıklandı haberi geldi. Halbank sınav sonuçlarını haberimizde bulunan linkten öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI SORGU EKRANI Halbank, 35 Müfettiş Yardımcısı, İstanbul'da 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 170 Uzman Yardımcısı, 10 Bilgi Tekonolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Tekonolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 50 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı ve tüm illerde 1000 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 1295 personel alımı gerçekleştirecek. Halbank bünyesinde istihdam edebilmek için sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını araştırıyor. Halbank sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi internet sitesi üzerinden açıklandı.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Halkbank sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, Halkbank İstanbul Üniversitesi sitesinden giriş yaparak öğrenebilecekler.