Halkbank erişim engeli internet sitesine neden girilmiyor?

Memurlar maaşlarını bugün Halkbank'tan alacaklar fakat internet sitesine yaklaşık 2 saattir erişim sağlanamıyor. Halkbank internet şubesine erişim engeli sabah saatlerinden beri yapılamıyor.

İnternet bankacılığını kullanmak ve maaşlarını almak isteyenler iki saattir işlem gerçekleştiremiyor. Sabah saatlerinden itibaren www.halkbank.com.tr'ye girmek isteyenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkilere Halkbank Müşteri Hizmetleri'nin Resmi Twitter hesabından yanıtlar verildi. İşte o tepkiler ve yanıtları