Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

Geçtiğimiz ay annesini kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel'in, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile barıştığı ortaya çıktı.

Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

Geçtiğimiz ay annesini kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel'in, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile barıştığı ortaya çıktı.

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Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

SEVGİLİSİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI: Annesinin cenazesinin ardından dizi seti dışında hiçbir yerde görüntü vermeyen Erçel, kendisini yalnız bırakmayan ve en kötü gününde yanı başında olan Dalkılıç'ın bu tavrına kayıtsız kalamadı.

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Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, barışma kararı aldı. Popçu sevgilisi Murat Dalkılıç, yas tutan Erçel'i yalnız bırakmıyor ve şu günlerde ünlü oyuncunun Ulus'taki evinde kalıyor.

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Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını açıamıştı. Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

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