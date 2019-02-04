Halka'nın güzel oyuncusu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkında flaş gelişme

SEVGİLİSİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI: Annesinin cenazesinin ardından dizi seti dışında hiçbir yerde görüntü vermeyen Erçel, kendisini yalnız bırakmayan ve en kötü gününde yanı başında olan Dalkılıç'ın bu tavrına kayıtsız kalamadı.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını açıamıştı. Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

