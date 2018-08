Halkalı Şeker şarkısıyla yüzen Alicia Keys kimdir video olay oldu

25 Ocak 1981 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Alicia Keys, güçlü sesiyle dünyayı büyülüyor. Ünlü şarkıcının kişisel Instagram hesabından paylaştığı video ise olay yarattı. Alicia Keys'in Halkalı Şeker şarkısı eşliğinde yüzdüğü ve paylaştığı Instagram videosu, Twitter'da TT oldu.

Ünlü yıldız Alicia Keys'in "Halkalı Şeker" türküsü eşliğinde yüzmesi sosyal medyada olay oldu. Alicia Keys o anları Instagram hikayesinden paylaştı.

ALICIA KEYS KİMDİR; Şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan Alicia Keys Dünya çapında tüm albümleri 50 milyon kopya satmıştır ve çeşitli ödüller kazanmıştır. On beş Grammy ödülüne layık görülmüştür.

İtalyan-İrlandalı bir anneden ve Jamaikalı bir babadan dünyaya geldi. Keys, çiftin tek çocuğudur. Anne ve babasının küçük yaştayken ayrılmasıyla Keys, çocukluğunu annesiyle geçirdi. Annesinin teşvikiyle müzik hayatına atıldı ve The Cosby Show adlı televizyon programına çıktı. 11 yaşından itibaren piyano çalmaya başladı ve Mozart, Beethoven ve Chopin gibi klasik müzik sanatçılarının parçalarını seslendirdi.

Keys, günümüze kadar beş stüdyo albümü, on yedi tekli, on sekiz video klip ve bir konser albümünü J Records etiketiyle piyasaya sürdü. Manhattan, New York'taki Hell's Kitchen bölgesinde annesi tarafından büyütülen Keys, dört yaşındayken The Cosby Show programına katılarak ilk televizyon deneyimini yaşadı. Professional Performing Arts School'a yazıldı ve on altı yaşındayken bu okuldan mezun oldu. Columbia University'ye devam eden Keys, okulu bırakarak müzik kariyerinin peşinden gitmeye karar verdi. Columbia ve sonrasında Arista ile anlaşan Keys, ilk stüdyo albümünü J Records etiketiyle yayımladı.

Keys'in ilk albümü Songs in A Minor, ticarî anlamda başarıyı yakaladı ve dünya çapında on sekiz milyon sattı. 2001 yılının en çok satan yeni sanatçısı ve R&B sanatçısı oldu. Albüm, sanatçıya 2002'de beş Grammy Ödülükazandırdı. Bunların arasında En İyi Yeni Sanatçı ve "Fallin'" şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülleri de yer aldı.İkinci albümü The Diary of Alicia Keys 2003'te yayımlandı ve dünya çapında 14 milyon kopya sattı. Albüm, Keys'e 2005'te dört Grammy kazandırdı. Sonraki yıl Unplugged adında bir konser albümü yayımladı ve albümle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaraya ulaştı. MTV Unplugged albümüyle zirveye oturan ilk kadın sanatçı ve Nirvana'dan sonra en yüksek başarıyı elde eden sanatçı oldu.

Keys, sonraki yıllarda çeşitli televizyon dizilerine konuk oldu. İlk beyazperde deneyimini Smokin' Aces filminde rol alarak yaşadı ve 2007'de The Nanny Diaries filminde rol alarak devam etti. Üçüncü stüdyo albümü As I Am aynı yıl yayımlandı. Dünya çapında 9 milyon kopya satan albüm; Keys'e üç Grammy kazandırdı. Sonraki yıl The Secret Life of Bees filmindeki rolüyle bir NAACP Image adaylığı kazandı.Kariyeri boyunca Keys, çeşitli ödüller kazandı ve dünya çapında elli milyondan fazla albüm satarak zamanının en çok satan sanatçılarından biri oldu.