Halk ozanı Ayten Gülçınar'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na ağıt

ANKARA'nın Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar (58) ile nişanlısı Halil B, önceki gün evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Gülçınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın, Halil B.'nin oğlu Hüseyin B. olduğunu belirledi. Şüphelinin aracını Keçiören'de terk edilmiş olarak bulan polis ekipleri, Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 BİR YILDIR TEHDİT EDİYORDU: Hüseyin B'nin, miras yüzünden uzun süredir nişanlı çifti tehdit ettiği, bu nedenle mahkemeden çağrı üzerine koruma kararı çıkartıldığı ancak olay günü Gülçınar veya Halil B.'nin polis koruması talebinde bulunmadığı öğrenildi. Ayten Gülçınar'ın oğlu Fahrettin Gencer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, annesinin Halil B. ile evlenmesine, mirasın bölüneceği gerekçesiyle oğlu Hüseyin B. ve diğer çocuklarının karşı çıktığını, bir yıldır annesinin yanı sıra kendisinin de Hüseyin B. tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

"TEHDİTLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI": Gencer, tehditlere rağmen Hüseyin B'nin, herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığını, tehditlerin devam ettiğini savundu. Gencer, Halil B'nin miras konusunda çocuklarına herhangi bir zorluk çıkarmadığını, buna rağmen kardeşler arasındaki kavga nedeniyle annesi ve nişanlısının hedef alındığını iddia etti.

UNESCO DAVET ETMİŞ: Annesinin Türkiye'deki 4 kadın halk ozanından biri olduğunu söyleyen Gencer, çok sayıda şiir kitabı da bulunan Gülçınar'ın aşıklık ve ozanlık geleneğini sürdürmeye çalıştığını anlattı. Gencer, Gülçınar'ın UNESCO tarafından Türkiye'yi temsilen Paris'e davet edildiğini söyledi.

'AĞIT'I MİLYONLARCA KİŞİ DİNLEMİŞTİ: Denizlilerin yakından tanıdığı Halk Ozanı Gülçınar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından söz ve müziğini kendisinin yazdığı 'Ağıt' türküsü milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

  • Güncel 07 Mart 2018 16:58
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