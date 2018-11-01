Halk otobüsüne binen doberman ortalığı karıştırdı

KOCAELİ'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Harmantarla Otobüs Durağı’nda meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, durakta yolcu almak için durdu. Araca yolcuların binişi sırasında durakta bekleyen bir doberman cinsindeki köpek de yolcularla birlikte araca bindi. Köpeğin araca bindiğini gören yolcular büyük panik yaşayarak, koltukların arkasında kendilerini korumaya çalıştı.

Köpeğin araca bindiğini fark eden sürücü Sağlam ise, köpeğin kendisine saldırması ihtimali üzerine eline bir sopa aldı. Bir süre köpeği araç içerisinde kovalayan sürücü Sağlam, yaklaşık 3 dakika süren kovalayışın ardından köpeğin kendisinden korktuğunu fark etti. Köpeğin araca bindiği kapıdan inen sürücü Yakup Sağlam, köpeğe el işaretleri ile kapıyı gösterdi. Sürücünün kendisine el işareti yaptığını fark eden köpek bindiği kapıdan tekrardan araçtan indi. Köpeğin araçtan inmesi üzerine hızlı bir şekilde otobüse binen Sağlam, kapıyı kapatarak, yoluna devam etti.