Halk otobüsünde küçük kıza taciz anı kameralara yansıdı

ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.

Halk otobüsünde küçük kıza taciz anı kameralara yansıdı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı.

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Halk otobüsünde küçük kıza taciz anı kameralara yansıdı

Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.

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Halk otobüsünde küçük kıza taciz anı kameralara yansıdı

Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Halk otobüsünde küçük kıza taciz anı kameralara yansıdı

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Taciz olayı, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu.

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