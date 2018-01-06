Halit Ergenç o halde kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı

Vatanım Sensin”in Albay Cevdet’i Halit Ergenç, önceki akşam Akmerkez’deydi. Takım elbise denediği kabinden ayakkabısız çıkan oyuncu, o sırada objektife takıldı. Ergenç, çıkışta soruları yanıtladı. Oyuncu, “Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu PSM’de düzenleyeceği konserde gençlerle sahneye çıkacağım” dedi ve ekledi: “Şarkı söylemeyi seviyorum ama şarkıcılık çok ayrı, ciddi emek verilmesi gereken bir iş. Emek vermeden ‘Çıkalım şarkı söyleyelim’ demek olmaz.”
Vatanım Sensin”in Albay Cevdet’i Halit Ergenç, önceki akşam Akmerkez’deydi. Takım elbise denediği kabinden ayakkabısız çıkan oyuncu, o sırada objektife takıldı. Ergenç, çıkışta soruları yanıtladı. Oyuncu, “Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu PSM’de düzenleyeceği konserde gençlerle sahneye çıkacağım” dedi ve ekledi: “Şarkı söylemeyi seviyorum ama şarkıcılık çok ayrı, ciddi emek verilmesi gereken bir iş. Emek vermeden ‘Çıkalım şarkı söyleyelim’ demek olmaz.”
Vatanım Sensin”in Albay Cevdet’i Halit Ergenç, önceki akşam Akmerkez’deydi. Takım elbise denediği kabinden ayakkabısız çıkan oyuncu, o sırada objektife takıldı. Ergenç, çıkışta soruları yanıtladı. Oyuncu, “Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu PSM’de düzenleyeceği konserde gençlerle sahneye çıkacağım” dedi ve ekledi: “Şarkı söylemeyi seviyorum ama şarkıcılık çok ayrı, ciddi emek verilmesi gereken bir iş. Emek vermeden ‘Çıkalım şarkı söyleyelim’ demek olmaz.”
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