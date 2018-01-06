Halit Ergenç o halde kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı

Vatanım Sensin”in Albay Cevdet’i Halit Ergenç, önceki akşam Akmerkez’deydi. Takım elbise denediği kabinden ayakkabısız çıkan oyuncu, o sırada objektife takıldı. Ergenç, çıkışta soruları yanıtladı. Oyuncu, “Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu PSM’de düzenleyeceği konserde gençlerle sahneye çıkacağım” dedi ve ekledi: “Şarkı söylemeyi seviyorum ama şarkıcılık çok ayrı, ciddi emek verilmesi gereken bir iş. Emek vermeden ‘Çıkalım şarkı söyleyelim’ demek olmaz.”