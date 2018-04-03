Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, tam 1 milyon dolarını kaybetti. Ortağı olduğu bir sosyal medya uygulaması batınca Halit Ergenç tam 1 milyon dolarından oldu.

Başarılı oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, şu sıralarda, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin'de rol alıyorlar. Ancak Halit Ergenç'ten duyanları şaşkına çeviren bir haber geldi. Halit Ergenç, iflas etti bakın nasıl. Twitter

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Halit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı. Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, “Pondr, tensel temas gibi. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

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Halit Ergenç’in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül’le birlikte hayata geçirdiği ‘Pondr’ (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı. Twitter

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