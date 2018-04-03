Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, tam 1 milyon dolarını kaybetti. Ortağı olduğu bir sosyal medya uygulaması batınca Halit Ergenç tam 1 milyon dolarından oldu.

Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

Başarılı oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, şu sıralarda, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin'de rol alıyorlar. Ancak Halit Ergenç'ten duyanları şaşkına çeviren bir haber geldi. Halit Ergenç, iflas etti bakın nasıl.

111
Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

Halit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı. Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, “Pondr, tensel temas gibi. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

211
Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

Halit Ergenç’in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül’le birlikte hayata geçirdiği ‘Pondr’ (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

311
Halit Ergenç iflas etti her şeyini kaybetti tam 1 milyon dolar...

DÜNYA DEVİ OLACAKTI; 2014 yılında düzenlenen Pondr lansman toplantısında konuşan Halit Ergenç, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler ağların eksikliklerini dile getirmişti ve Pondr’ın bu eksiklikleri kapattığını ifade etmişti. Ergenç, yatırım yaptığı uygulama hakkında şunları söylemişti: “Pondr, tensel temas gibi. Kısa sürede çok büyüyeceğinden, tüm dünyada kullanılan bir ağ olacağından eminim. Dünya devleriyle yarışacak.” Oyuncu Halit Ergenç, internet yatırımcısı oldu.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro