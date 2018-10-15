Halisdemir'i çizmişti: Habib paylaşınca ününe ün kattı!

MET lakaplı Muhammed Emin Türkmen, 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir'i Beykoz'un Elmalı mahallesindeki duvara çizmişti. Çizimden sonra Türkiye'nin dört bir yanından tebrik mesajı alan grafiti sanatçımız Türkmen, boksör Habib'i de oraya ekledi.
Geçtiğimiz hafta İrlandalı boksör Conor McGregor’u mağlup eden Habib Nurmagomedov, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Habib, ringte verdiği mücadelesini resmeden grafiti sanatçısı Türkmen'in eserini 12 milyon takipçisi olan resmi Instagram hesabından paylaştı. Somewhere in Turkey 🇹🇷 Desteğiniz için teşekkür ederim. notuyla paylaşmasının ardından gözler 'Met' lakabıyla da bilinen sanatçımıza çevrildi.
Boksör Habib'in 2 buçuk milyona yakın beğeni alan Somewhere in Turkey notuyla paylaştığı portresi de Beykoz'daki duvara çizildi. Türkmen, Halisdemir'in portresinin yanında Habib'i de ekleyince hayranları artık oraya kahramanlar köşesi ismini verdi. Birçok kahramanın da buraya resmedilmesi bekleniyor.
MET kimdir? Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, 1985 yılında İstanbul'da doğdu. 1998'den sonra grafiti ile ilgilenmeye başladı. Lakabı olan MET'i isminin baş harflerinden türetti.
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