Halisdemir'i çizmişti: Habib paylaşınca ününe ün kattı!

MET lakaplı Muhammed Emin Türkmen, 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir'i Beykoz'un Elmalı mahallesindeki duvara çizmişti. Çizimden sonra Türkiye'nin dört bir yanından tebrik mesajı alan grafiti sanatçımız Türkmen, boksör Habib'i de oraya ekledi.

Geçtiğimiz hafta İrlandalı boksör Conor McGregor’u mağlup eden Habib Nurmagomedov, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Habib, ringte verdiği mücadelesini resmeden grafiti sanatçısı Türkmen'in eserini 12 milyon takipçisi olan resmi Instagram hesabından paylaştı. Somewhere in Turkey 🇹🇷 Desteğiniz için teşekkür ederim. notuyla paylaşmasının ardından gözler 'Met' lakabıyla da bilinen sanatçımıza çevrildi.