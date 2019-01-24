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Halil Söyletmez kimdir kaç yaşında burnu neden düştü?

Halil Söyletmez kimdir kaç yaşında burnu neden düştü?

Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez son günlerde doktora tehdit haberleri ile gündemde. Vine programıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Halil Söyletmez daha sonrasında Youtube'da çektiği videolarla ünü daha da katlandı. İşte ünlü Youtuber hakkında merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 10:55 - Güncelleme: 24-01-2019 10:50

Halil Söyletmez kimdir, kaç yaşında soruları son günlerde adının şiddet olaylarına karışmasının ardından merak edildi. Sosyal medya hesapları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Halil Söyletmez Snapchat, İnstagram, Youtube ve Vine videoları ile tanınmıştı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Halil Söyletmez bu videolarının ardından sinema dünyasında da kendisine yer edindi. İşte Söyletmez’in az bilinenleri...

Halil Söyletmez, estetik operasyon yaptırdığı doktoru tehdit ettiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Geçirdiği ameliyattan sonra maddi ve manevi kayıp yaşadığını belirten Söyletmez,’’ 2018 yılında Ağustos ayında bir burun estetiği operasyonu geçirdim. Birkaç ay sonra burun ucumun düştüğünü fark ettim ve doktora mesaj attım. O da ofisine çağırdı. Yapılan kontrolde burun ucumun düştüğünü belirterek yeni bir operasyonun 6 aydan önce yapılamayacağını söyledi. Bekleyeceğimi söyleyerek durumu kabul ettim. Bu durumu merak eden takipçilerimle paylaşırken kendisi ve asistanlarından mesaj aldım operasyonu erkene çekmeye yönelik. Daha önce 6 aydan önce yapamayacağı söylediği operasyonu birkaç hafta sonrasına çekmek istemesinden işkillendik. Doktor doktor gezmeye başladım. Her biri de yeni operasyonun 6 aydan önce olamayacağını söyledi. Ancak karşı taraf komplo kuruyormuşuz gibi konuyu farklı bir tarafa sürüklemeye başladılar. Daha önce hocayla çektiğim videoları kaldırmamı istediler. Ben de görüntüleri kaldıramayacağımı, kaldırırsam maddi zarara uğrayacağımı, burnumla alakalı problem yaşadığımı, nefes alamadığımı belirttim kendisine. Bu süreç beni çok yordu, kilo kaybı yaşadım’’ ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Zorla müvekkilimin işyerine gelmek istemiş, sözlü ve telefon mesajları ile psikolojik şiddete maruz bırakmıştır. Sosyal medyada tüm Türkiye’ye rezil etmekle ve internette aleyhinde videolar yayınlamakla tehdit etmiştir” dedi. Güncel Öztürk ise polise ifadesinde, “Ameliyattan bir ay sonra bilinmeyen bir sebepten burnunda düşme oldu. Ücretsiz olarak düzeltebileceğimi söyledim. Ancak benden 155 bin lira istedi. Vermeyince beni internette rezil edeceğini, gerekirse hapse gireceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi” diye konuştu. Söyletmez’in avukatı da, “Müvekkilim burun estetiği ameliyatı olmuş ve yanlış yapılan ameliyat neticesinde burnunun ucu düşmüştür” dedi.

HALİL SÖYLETMEZ KİMDİR: Cumali Ceber isimli sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkan Halil Söyletmez aslen Adana'lıdır ve Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı olan Halil Söyletmez, Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. Üniversiteyi bitirmeyi hiç düşünmeyerek liseden sonra iş hayatına adım atmıştır. 1.63 cm boyundadır.

Halil Söyletmez'in popülerlik serüveni, ilk kez 2013 yılında, henüz yurt dışında kullanılmakta olan Vine uygulamasını denemesiyle başlamıştır. Kullanıcılarına 6 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı sağlayan Vine uygulamasıyla çektiği amatör videolarında, “Kolpaçino” filminden aldığı replik olan “Hıamına!” tepkisi ve kameraya vurmalarıyla dikkat çekmiştir. Tanınmaya başlayınca; snapchat, twitter ve instagram paylaşımlarıyla yoluna devam etmiştir. Sonrasında, açtığı Youtube kanalı ile kariyerini yükseltmiş ve Halil Söyletmez adına Facebook üzerinde birçok fan sayfası açılmıştır. 1 milyondan fazla takipçisi olan yetenekli vine fenomeni; bir dönem, ünlü isim ve markalara sosyal medya uzmanı olarak hizmet vermiştir. Açtığı bir younow yayınında, 6000 TL bağış toplayarak rekor kırmıştır.

Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir.

Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.

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