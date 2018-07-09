Haliç'te tekne yangını!

İstanbul Haliç'te bir teknede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Vatandaşlar, Haliç Köprüsü'nün hemen altında çıkan tekne yangınını cep telefonları ile görüntüledi.

Haliç'te deniz taksilerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, sahilde bulunan deniz taksilerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.