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Halep’te büyük savaş! 85 kişi öldü onlarca yaralı var

Halep’te büyük savaş! 85 kişi öldü onlarca yaralı var

Suriye’de rejime bağlı Şebbiha milisleri ile İran’ın kontrol ettiği Şii milisler Halep’te birbirine girdi. Çatışma yağma ve talan bölgelerini paylaşma konusundaki gerilimle başladı. İki taraftan 85 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 08:56 - Güncelleme: 19-10-2018 08:56

Suriye ordusu, Berri ve Beggara aşiretlerine mensup Şebbihalarla Şii milisler arasındaki savaşa müdahale etmedi.

Esed rejimine bağlı Şebiha milisler ile İran tarafından Suriye’ye getirilen Şii militanlar Halep’te çarpışıyor. Tarafların yağma ve talan bölgelerini paylaşım savaşında iki taraftan 85 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

REJİM SEYİRCİ KALIYOR: Esed ordusu Berri ve Beggara aşiretlerine mensup Şebbiha milisleri ile İran destekli Şii militanların tartışmalarına herhangi bir müdahalede bulunmadı. ÖSO bileşenlerinden Ceyş-ul Mücahid eski siyasi sözcüsü Zekeriya Mollahafçi, “Halep’te devam eden çatışmaları İran ve Rusya arasında adı koyulmamış nüfuz mücadelesi olarak nitelendirdi.

YAĞMA YASASI ÇIKTI: Yeni Şafak’a konuşan sözcü, Esed’in muhaliflere ait mülkleri kendisine destek veren ithal teröristlere peşkeş çektiğini söyledi. Mollahafçi, Şam yönetimin 4 ay önce muhalif bölgelerin yağmalanmasını meşru kılma amaçlı ‘Milli Emlak Yasası’nı’ çıkardığını söyledi.

ÖSO BÖLGELERİNİ PAYLAŞAMADILAR: 1 yıl içerisinde Esed rejimine doğrudan gelerek tapu-tahsis müracaatında bulunmayanlar gayrı menkullerdeki haklarını kaybetmiş sayılacak. ÖSO birlikleri 5 yıl boyunca Halep’in yüzde 65’lik kısmını kontrol etti. Çatışan grupların ÖSO’dan boşalan bölgeleri paylaşamadığı ifade edil.

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