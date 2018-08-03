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Halaçoğlu açıkladı kurultayda aday olacak mı?

Halaçoğlu açıkladı kurultayda aday olacak mı?

Kurultay krizi yaşayan İYİ Parti'nin kuruluşunda aktif rol oynayan daha sonradan Akşener ile ters düşen Yusuf Halaçoğlu, partisinin kurultayında genel başkanlığa adaylığını koyma niyetinin olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:00 - Güncelleme: 03-08-2018 11:00

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu "Akşener partiye dönecek mi, sizin adaylığınız söz konusu mu?" sorusuna "Öyle bir niyetim hiç olmadı. Tamamen yanlış. Ben İYİ Parti için çalışmaya devam ediyorum yalnızca" cevabını verdi. Halaçoğlu, 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayın parti için bir ‘güven tazeleme' olacağını belirtirken, Akşener'in delegelere kulak vereceğine inandığını söyledi.

"Delegelerin dediği yapılmalı. Akşener'in dediği gibi parti içinde demokrasi işleyecek. Eğer Akşener aday olmazsa, başka adaylar çıkar" diyen Halaçoğlu, kurultaydan sonra İYİ Parti'de her şeyin daha çok yerine oturacağını ve partinin hedeflerine kilitleneceğini savundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Bu kurultayda çıkıp da aday olabilecek başka aday yok. Aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamaz" dedi.

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ: Milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu listede yer bulamayınca, "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar" diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de duruma açıklık getirerek, "(Halaçoğlu) Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" demişti. Halaçoğlu son olarak, "Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım" açıklamasını yapmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Baz 16 - 1 03 Ağustos 2018 11:37 BİR RÜZGARDI GELDİ GEÇTİ veya "RÜZGAR GİBİ GEÇTİ" başrolde Vivien LEİGH & Clark GABLE 75 yıllık film çok başarılıydı halen tahtını pek sallayan çıkmadı..anlatabildimmi ? kaliteyi çıkışta yakalyamazsanız o filmi kimse izlemez yani arşive kaldırılır bu işler hep böyledir kardeş

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