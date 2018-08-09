Hakkı Bulut'un son durumu ne? Yoğun bakımdan ilk görüntü

Onur Akay, “Çok şükür Hakkı Bulut’un sağlık durumu iyiye gidiyor. 4 saate yakın süren kapalı by-pass ameliyatı geçiren usta sanatçımız Hakkı Bulut, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Hakkı Baba’yı merak eden milyonlarca sevenine bir sürpriz yapmak istedim. Değerli sanatçımız çok iyi ve eşi Saadet Hanım başından bir an olsun ayrılmıyor.” ifadelerini kullandı.