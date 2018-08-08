  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında 9 evliliği ve bilinmeyen eşleri

Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında 9 evliliği ve bilinmeyen eşleri

Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Hakkı Bulut kaç kere evlendi, eşleri ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. Yoğun bakıma alınan usta sanatçı kalp ameliyatı olacak. Peki toplam 9 kez evlenen Hakkı Bulut'un eşleri kim, son karısı Saadet Bulut kimdir ve kaç çocuğu vardır? İşte Hakkı Bulut biyoğrafisi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:38 - Güncelleme: 08-08-2018 10:38

Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve Hakkı Bulut kaç kez evlendi, eşleri kim soruları yoğun bakıma kaldırılmasının ardından merak konusu oldu. Sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakıma kaldırılan Hakkı Bulut kalp ameliyatı olacak. Peki Hakkı Bulut kaç kez evlendi, ilk eşi Mukaddes Hanım ve son eşi Saadet Bulut kimdir, toplam kaç çocuğu vardır?

Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve Hakkı Bulut'a ne oldu hastalığı ne soruları merak konusu oldu. Arabesk müziğinin taçsız kralı olarak bilinen Hakkı Bulut yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. Haberi kızı Emel Bulut ve Onur Akay instagram hesabından duyurdu. Peki Hakkı Bulut'un son durumu nasıl?

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Haberi sanatçının kızı Emel Bulut, Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından duyurdu.

"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."

KALP AMELİYATI OLACAK: Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.

Hakkı Bulut ve son eşi Saadet Bulut

HAKKI BULUT KİMDİR: Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

HAKKI BULUT EVLİLİKLERİ: Toplam 9 kere evlenen Hakkı Bulut'un ilk eşi Mukaddes Hanımdır. Son eşi ise Saadet Bulut. Hakkı Bulut'un toplam 4 kızı ve Özbey Bulut adında bir oğlu vardır. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında 9 evliliği ve bilinmeyen eşleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro