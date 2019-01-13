Hakkarili çoban kardan F-35 savaş uçağı yaptı!

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda F-35 savaş uçağı yaptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi bulurken hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçenin Yeni Mahallesinde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Twitter

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Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü. Twitter

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Karahan, savaş uçağını, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yapıp, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı ve üzerine Türk bayrağı astı. Twitter

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