Hakkari'den kahreden haber! 1 şehit

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Balkaya Dağları Üs Bölgesine PKK'lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silâhlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Sait Demirbaş isimli güvenlik korucusu şehit düşerken, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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