Hakkari'deki hain saldırı için HDP'den açıklama

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'nın koyduğu el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği yaşamını yitirdi

HDP de saldırı üzerine, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı bir kınama yayınladı.

"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan kınama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."