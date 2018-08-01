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Hakkari'deki hain saldırı için HDP'den açıklama

Hakkari'deki hain saldırı için HDP'den açıklama

HDP, dün Nurcan Karakaya isimli sivil ile 11 aylık bebeğinin ölümüne neden olan PKK saldırısını kınayan bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:04 - Güncelleme: 01-08-2018 11:04

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'nın koyduğu el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği yaşamını yitirdi

HDP de saldırı üzerine, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı bir kınama yayınladı.

"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan kınama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 11:19 hayret şaşırtıyorlar bizi...iş olsun torba dolsun açıklaması olmuş...kim inanır kadir bile inanmaz

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KİMDİR ?
Pervin Buldan
PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967'de Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Lise mezunu. Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Nobel Barış Öd&

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