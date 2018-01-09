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Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Hakkari merkez ve ilçelere bağlı kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:24 - Güncelleme: 09-01-2018 10:24

HAKKARİ ve İlçelerinde, jandarma ekiplerinin kırsal alanda yaptığı  operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda otomatik silah, mühimmat, roketatar, el bombaları, patlayıcı madde, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, kaçak sigara ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 8 Ocak 2018 tarihinde Hakkari'nin merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin kırsal alan ve meskûn mahallerinde icra edilen operasyonlar yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonlar neticesinde; 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK piyade tüfeği, 300 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,1 el dürbünü,3 büyük tüp, 5 küçük tüp,1 işaret fişeği tabancası,10 işaret fişeği tabancası mühimmatı, 1 adet 120 milimetre top mühimmatı, 24 roketatar mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, 1125 bixi mühimmatı, 23 el bombası, 31 el bombası fünyesi, 2.8 kilogram C4 plastik patlayıcı, 1.2 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı,18 kilogram TNT patlayıcı, 600 metre kablo ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 konserve kutu ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 telsiz düzenekli elektronik devre, 100 metre beyaz antikrom kablo, 10 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 7 metre kırmızı renkli saniyeli fitil, 90 mavzer mermisi, 5 bin 420 kaçak sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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