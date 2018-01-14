Hakkari'de hain saldırı! PKK'lılar füzeyle saldırdı

Nisebina Rengin 14 Ocak 2018 12:34 Ya füze pamuktan yapılmış, ya da hedef alınan askerler insanlık tarafından daha keşfedilmemiş füze geçirmez zırh ile donatılmış. Füze saldırısında bir asker yaralandığına göre.. Gerçekler ne kadar halktan saklanırsa, maalesef savaşın ömrü o kadar uzuyor