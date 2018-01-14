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Hakkari'de hain saldırı! PKK'lılar füzeyle saldırdı

Hakkari'de hain saldırı! PKK'lılar füzeyle saldırdı

HAKKARİ 'nin Çukurca ilçesinden son dakika saldırı haberi geldi. Çukurca'dan gelen sondakikaya göre PKK'lı teröristler Irak'taki Kulika Dağı'ndan füzeyle saldırdı. Saldırıda bir asker yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 11:36 - Güncelleme: 14-01-2018 11:36

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Nisebina Rengin 14 Ocak 2018 12:34 Ya füze pamuktan yapılmış, ya da hedef alınan askerler insanlık tarafından daha keşfedilmemiş füze geçirmez zırh ile donatılmış. Füze saldırısında bir asker yaralandığına göre.. Gerçekler ne kadar halktan saklanırsa, maalesef savaşın ömrü o kadar uzuyor

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