Hakkari'de eşi ve çocuğu katledilen acılı Astsubay konuştu

Hakkari'deki hain saldırıda eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, Habertürk'e konuştu. Eşinin sürpriz yapmak için yanına geldiğini anlatan Karakaya, '2 saat oturduk, 2 saat sonra indi... 15 dakika içinde patlama oldu. Kanı yerde kalmayacak. Vatan sağolsun' dedi.

''Allah onları kahretsin, biz evlat katilleri değiliz'' diyen acılı astsubay, ''Üst bölgesinden eşimi takip ediyordum araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar. Silahımı aldım hemen aşağıya indim zaten. Gelip benden sorsalardı ama çocuğumdan eşimden somuşlar bakacağız. Vatan yoluna canımız feda olsun.'' ifadelerini kullandı.