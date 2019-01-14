Hakkari'de bir daireye 1108 kapıcı dairesine 224 seçmen kaydedilmiş

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ile ilgili partilerin seçim güvenliği ve seçmen kayıtları ile HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'den açıklama geldi.

Diyarbakır'da konuşan HDP'li Beştaş ile Tiryaki, yaptıkları araştırmanın sonucunu açıkladı. Açıklamada konuşan HDP'li Tiryaki "Amacımız seçmenlerde bir kaygı yaratmak değil, açıklamalarımızın amacı seçmenlerimiz bilgi sahibi olsunlar, seçim güvenliği konusunda yüksek bir duyarlık yaratmaya çalışıyoruz. Hile olduğunu düşündüğümüz noktaları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Herkesin bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Seçmen sayısı 9 çıkan oy 85

"Bazı adreslerde abartılı seçmen sayısı var" diyen Tiryaki 24 Haziran seçimlerinden örnekler vererek şunları söyledi:

-"Bazı kentlerde seçmen sayısının çok fazla üstünde görevliler var. Örneğin Tunceli Hozat'ta oy kullanması gereken bir sandıkta seçmen sayısı 9 iken 85 görevli oy kullanmış. Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 10 iken 18 görevli oy kullanmış. Van Çatak'ta 28 seçmen var ama 26 görevli oy kullanmış. Bitlis Güroymak'ta seçmen sayısı 29 ama 49 görevli oy kullanmış. Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 24 iken 162 görevli ile birlikte 181 oy çıkmış. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Bu sandık güvenliği ile ilgili görevlilerin oy hakları var fakat bu rakamların benzeri yerel seçimlerde de karşımıza çıkarsa seçim sonucunu değiştirebilecek rakamlardır bunlar. Onun için itiraz ediyoruz."

‘HAKKARİ'DE BİR DAİREDE 1108 SEÇMEN GÖSTERİLMİŞ'

HDP'li Meral Danış Beştaş da seçmen kayıtları ile ilgili şunları söyledi: -"Batman Komanda Caddesi'nde 366 no'lu kapıda 189 semen var. Bingöl'de kapıcı dairesinde 224 seçmen var. Diyarbakır Hani'de bir adreste 208 seçmen tespit edilmiş. Bitlis Çevreyolu Caddesi'nde bir dairede 338 seçmen tespit edilmiş. Hakkari Çukurca kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 nolu kapıda 627 kişi seçmen olarak gösterilmiş. Hakkari merkez Ordu Caddesinde 1108 seçmen kaydedilmiş. Başka birinde 395. Mardin Artuklu'da bir dairede 506 seçmen kaydedilmiş. Bu rakamlar seçim sonuçlarını değiştirebilecek rakamlardır. Biz bu çalışma ile sadece 40 üzerinde olan seçmen sayısını çıkardık. Bazı illerde gösterilen seçmenlerin hiçbiri oranın seçmeni değil batı illerinden getirilmiş.