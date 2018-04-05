HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.
Kazada, 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER