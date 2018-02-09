Hakkari Çukurca'da hain saldırı! Şehit haberi geldi

Hakkari Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK'lı terörisler tarafından saldırı düzenlendi.
Terör örgütünün saldırısında bir asker şehit oldu. Zer Tepe bölgesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK'lılar arasında çatışma çıktı.
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