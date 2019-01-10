Hakimler ve Savcılar Kurulu 17 hakim ve savcıyı ihraç etti

FETÖ davalarıyla ilgili son Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan bir son dakika kararı geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'ndan alınan son dakika kararına göre FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç edildi.

143 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ: Savcıların oluşturduğu 143 hakim ve savcının görev yeri "mazeret" nedeniyle değiştirildi. Mesleğe yeni başlayanların yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci heyetine başkanlık eden Ankara Hakimi Cem Boztaş da Antalya Hakimliğine atandı.

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ: İhraç edilenlerin listesi şöyle: "Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."

FETÖ'YLE İRTİBATLARI NEDENİYLE İHRAÇ EDİLDİLER: Daha önce Van Cumhuriyet Savcısı görevindeyken yaptığı eylemler nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya'nın, bu kez FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten çıkarıldığı bildirildi.Meslekten çıkarma kararının, HTS analiz raporları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, ByLock kayıtları, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı öğrenildi.Bu arada, ihraç edilen Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar'ın, dedesinin adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığı tespit edildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİMLER VE SAVCILAR LİSTESİ...