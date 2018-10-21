  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hakimler isyan etti! Konkordatoyu bize sormayın...

Hakimler isyan etti! Konkordatoyu bize sormayın...

Son dönemde büyük şirketler başta olmak üzere binlerce şirket ödeme sıkıntısına girip konkordato ilan etti. HAliyle yargının yükü daha da ağırlaştı. Makam odalarında sürekli konkordato ile ilgili sorulara maruz kalan hakimler oda kapılarına yazı asmak zorunda kaldılar.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 08:53 - Güncelleme: 21-10-2018 08:53

SON dönemde ayakkabı devleriyle başlayan ve inşaat devlerine de sıçrayan konkordato ilan etme hızı artınca yargı bunaldı. Konkordatonun kapsamını henüz tam olarak bilmeyen avukatlar ve şirket yetkililerinin hakimlere danışmak istemesi de adliye koridorlarındaki trafiği artırdı.

MAKAM ODALARININ KAHISINA ASTILAR... Sözcü'nün haberine göre, Makamlarında sürekli konkordato sorularına maruz kalan hakimler de odalarının kapılarına uyarı yazıları yazmak zorunda kaldı. Hakimlerden bazıları makam kapılarına astıkları yazılarda odada görüşmenin kanunen yasak olduğunu vurguladılar.

KANUNİ HATIRLATMA... Çağlayan Adliyesi'nde asliye ticaret mahkemeleri hakimlerinden bazıları oda kapılarına “Konkordato komiserliği talebi veya bilirkişilik talepleri konusunda görüşme talebinde bulunulmaması rica olunur” yazısı astı. Bazı hakimlerin ise “Hakimlerle odada görüşülmez, kanunen yasaktır” yazısını asmaları dikkat çekti.

SUÇ UYARISI YAPTILAR... Kapıya astıkları yazılarda doğrudan “suç” uyarısında bulunan hakimler, “Sadece duruşmada görüşülür. Duruşma dışında ifade edilmek istenen her şey ön bürodan veya UYAP'tan dilekçe ile verilir. Hakime danışılmaz. Aksi hareket adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur” ifadelerini kullanarak, ilgili kanun maddelerini de hatırlattılar.

Konkordato nedir ne demek Yeşil Kundura iflas haberi mi?

 7 AYDA BİNLERCE ŞİRKET BAŞVURDU... Mart ayından bu yana hemen hemen her gün birkaç şirketin başvurusuyla birlikte hayatımıza giren konkordatoya, 7 ay içerisinde binlerce şirket başvuru yaptı. Borçlarını zamanında ödemeyen veya ödememe riski bulunan şirketlerin süre istemek veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına konkordato deniliyor.

Şahıs firmaları, sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar, alacaklılar ve şahıslar konkordato talep edebiliyor. Konkordatonun asliye ticaret mahkemesi tarafından kabul edilmesi ile birlikte mahkeme 3 kişiye kadar konkordato komiseri tayin ediyor. Bu komiserin görev ve yetkileri kanunla belirlenmesine rağmen yeni bir uygulama olması, bazı belirsizlikler ve şirket içi işleyişlerden kaynaklı sorunlar nedeniyle hakimlere danışılıyor. Bu nedenle hakimler ve avukatlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hakimler isyan etti! Konkordatoyu bize sormayın... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro