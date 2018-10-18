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Hakim ve savcı sınavı ne zaman 1600 alım hangi ayda?

Hakim ve savcı sınavı ne zaman 1600 alım hangi ayda?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül müjdeli haberi duyurdu. Aralık ayında 2019'a girmeden toplam 1600 savcı ve hakim alınacak. Savcı ve hakim alımı için sınav yapılacak. Peki 1600 hakim ve savcı alımı için yazılı sınav ne zaman yapılacak. İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 10:28 - Güncelleme: 18-10-2018 10:28

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika hakim ve savcı alımı haberi geldi. 29 Aralık'ta 1600 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyuran Gül, alımlarım sınavla yapılacağını duyurdu. Peki hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman yapılacak, sınavda kaç soru çıkacak araştırmaları ise şimdiden başladı. 1600 savcı ve hakim alımları için detaylı bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.

Bakan Gül Kaşıkçı soruşturması ile ilgili ise “Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor.” dedi.

Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

"Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Önemli olan olayın aydınlatılmasıdır. Cumhurbaşkanımızı başından beri bu iradeyi ortaya koydu.

Viyana sözleşmesinden kaynaklanan bazı durumlar var. Bir konsolosluk binası her hangi bir yer değildir. Burada konsolosluk binasında bir şey var, savcı hemen buraya gireceğim diye karar veremiyor.

Burada da muhattap devletin rızası savcılık makamını sınırlandırıyor. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Delilleri toplayan değerlendiren adli mercilerdir."

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