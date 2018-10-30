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Hakan Ural kimdir Gel Konuşalım sunucusundan Esra Eron'a zehir zemberek sözler

Hakan Ural kimdir Gel Konuşalım sunucusundan Esra Eron'a zehir zemberek sözler

TV8'deki Gel Konuşalım programının sunucularından Hakan Ural, Esra Eron'un kendisine yönelttiği suçlamaların ardından zehir zemberek bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Peki Hakan Ural kimdir nereli kaç yaşında? İşte Hakan Ural-Esra Eron kavgasının detayları...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:14 - Güncelleme: 30-10-2018 11:14

TV8'deki 'Gel Konuşalım' isimli programın sunucusu Esra Eron, partneri Hakan Ural hakkında şoke eden iddialarda bulunarak programı bıraktı. Ural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Eron'a yanıt gecikmedi. Hakan Ural, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu.

"BU İFTİRADIR": Ünlü sunucu, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır" sözleriyle hakkındaki iddiaları reddetti.

PSİKOLOJİK ŞİDDETE Mİ MARUZ KALDI? Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum " demişti.

HAKAN URAL KİMDİR? Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural’dır. Babası annesi ile hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade’de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar’ın şu an oturdukları evleri o sattı. 2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı. Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

TV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerTV8 iyice karıştı Gel Konuşalım sunucusu Hakan Ural'dan zehir zemberek sözlerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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