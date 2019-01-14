Hakan Taşıyan kaç yaşında hiç evlendi mi eşi kimdir?

Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Hakan Taşıyan hiç evledi mi soruları merak konusu oldu. Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Hakan Taşıyan Müslüm Gürses'e benzeyen sesi ile bir dönemin yıldızı oldu. Doktor ve Güz Gülleri ile altın dönemini yaşayan Hakan Taşıyan uzun bir süre sessizliğe gömülmüş ve alkol tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Hiç evlenmeyen Hakan Taşıyan'ın adı hiçkimseyle anılmadı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşadı. Aslen Ankaralı ve 1973 doğumlu olan Hakan Taşıyan'ın bilinmeyenleri haberimizde.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR: 1973 yılında dünyaya gelen arabesk ve fantazi müzik şarkıcısı Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgili olan Taşıyan, askerliğini yaparken söylediği şarkılarla ve komutanları tarafından çok sevildi ve komutanlarının desteği ile 1996 yılında ilk kaseti "Hesabım Bitmedi"yi çıkardı. 1997 yılında ikinci albümü olan "Sensiz İki Gün" çıktığında geniş kitleler tarafından tanındı.

Bu albümden sonra çok sayıda konserde sahne alan Hakan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" albümünü piyasaya sürmüş, hemen ardından dördüncü albümü olan "A Canım Kıymetini Bilemedim"i 1999 yılında hayranları ile buluşturmuştur. Hakan Taşıyan'a büyük şöhreti getiren ise 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü oldu. Bu albümdeki aynı adı taşıyan şarkısıyla çok popüler olan şarkıcı, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etmiştir.

Bu tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı, kendi adını taşıyan Hakan Taşıyan, Türkülerle, Mutluluk Yağmuru, Ya Sen Ya Hiç ve 2012 yılında Gitme Gülüm albümlerini çıkarmıştır. Bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı.

MÜZİK KARİYERİ: Müzik kariyerinin yanından oyuncuk geçmişi de olan Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde "Hesabım Bitmedi” isimli dizinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır.

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2017 yılında yeniden basında boy göstermeye başladı. Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme geldi.

2018 yılında uzun bir aranın ardından yeni albümü ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hakan Taşıyan, son albümü olan "Sessiz Sedasız Dönüş"ü piyasaya çıkardı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.