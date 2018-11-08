Hakan Peker'in eşi Arzu Öztoprak kimdir neden ayrıldılar

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 2012'de nikah masasına oturduğu Arzu Öztoprak'la yollarını ayırdı. Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'ye bir mesaj atan Peker, "13 yıllık birliktelik... 6 yıllık evlilik... 22'sinde Silivri mahkemesinde boşandık." ifadelerini kullandı. Çiftin avukatı Engin Hamarat da boşanmanın ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi;

"Müvekkillerim birbirlerine kattıkları ve birbirleri için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını bildirmişlerdir. Müvekkillerimin dostlukları, arkadaşlıkları, saygı ve sevgileri baki kalacaktır. Sevgi, saygı çerçevesinde alınan kararla evliliklerine son veren müvekkillerimin bu hassas dönemlerinde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz. "

ARZU ÖZTOPRAK PEKER KİMDİR? Arzu Öztoprak1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Menejerlik-organizatörlük yapmakta olan Öztoprak, 4 yıl İsviçre menşeli bir firmada müzik-medya departmanı genel koordinatörlüğü yaptı. 2004 ‘ten bu yana bir müzik şirketinde genel Koordinatörlük ve Menajerlik yapmaktadır.

Hakan Peker ile Arzu Peker ayrıldı Beyaz TV'de bomba iddia HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

"HAYRANLARI HAKAN'A SARILINCA ÇOK KISKANIYORUM": Hakan Peker ile 2004 yılında bir albüm yaparken tanışan Arzu Öztoprak, 2012 yılında ünlü şarkıcıyla nikah masasına oturdu. Peker'in menajerliğini de üstlenen Öztoprak, daha önce katıldığı bir programda bir sanatçıyla evli olmak sorusuna; “Bir sanatçıyla birlikte olmak zormuş. Hayranları Hakan'a sarılınca çok kıskanıyordum, tepki de veremiyordum ama şimdi alıştım. Başlarda çok zordu.' sözleriyle yanıt vermişti.