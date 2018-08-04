Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

Hakan Peker, geçtiğimiz yıllarda evlendiği Arzu Peker ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Yorucu sezonun ardından dinlenmek için tatile çıkan çift, soluğu Bodrum Türkbükü'nde aldı. Habertürk'ün haberine göre; Eşi ile birlikte iskeleye inerken görüntülenen Hakan Peker, bir ara telefonunun çalması ile oradan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra eşinin yanına gelen Hakan Peker, bir süre güneşlendikten sonra yemeğe geçti
Yalnız başına güneşlenen Arzu Peker ise kulaklığını takıp müzik dinledi. Bir ara sıcaktan bunalan Arzu Peker, denize girdi. Fit ve düzgün vücudu ile dikkat çeken Arzu Peker, Hakan Peker ile yemek sonrası dinlenmeye çekildi. İşte Hakan Peker Arzu Peker çiftinin objektiflere yansıdığı o anlar...
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