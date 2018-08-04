Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

Hakan Peker, geçtiğimiz yıllarda evlendiği Arzu Peker ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Yorucu sezonun ardından dinlenmek için tatile çıkan çift, soluğu Bodrum Türkbükü'nde aldı. Habertürk'ün haberine göre; Eşi ile birlikte iskeleye inerken görüntülenen Hakan Peker, bir ara telefonunun çalması ile oradan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra eşinin yanına gelen Hakan Peker, bir süre güneşlendikten sonra yemeğe geçti