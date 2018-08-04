Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Hakan Peker tatil sezonunu eşi Arzu Peker ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde açtı. Hakan Peker'İn geçtiğimi yıllarda evlendiği eşi Arzu Peker düzgün fiziğiyle meraklı bakışların odağı oldu.

Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

Hakan Peker, geçtiğimiz yıllarda evlendiği Arzu Peker ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Yorucu sezonun ardından dinlenmek için tatile çıkan çift, soluğu Bodrum Türkbükü'nde aldı. Habertürk'ün haberine göre; Eşi ile birlikte iskeleye inerken görüntülenen Hakan Peker, bir ara telefonunun çalması ile oradan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra eşinin yanına gelen Hakan Peker, bir süre güneşlendikten sonra yemeğe geçti

18
Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

Yalnız başına güneşlenen Arzu Peker ise kulaklığını takıp müzik dinledi. Bir ara sıcaktan bunalan Arzu Peker, denize girdi. Fit ve düzgün vücudu ile dikkat çeken Arzu Peker, Hakan Peker ile yemek sonrası dinlenmeye çekildi. İşte Hakan Peker Arzu Peker çiftinin objektiflere yansıdığı o anlar...

28
Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

38
Hakan Peker Arzu Peker çifti soluğu Bodrum'da aldı

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro