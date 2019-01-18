Hakan: Muhafız'ın 4 haftalık izlenme sayısı şaşırttı

Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi olan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin bulunduğu Hakan Muhafız dizisinin izlenme rakamları şaşırttı. 2., 3. ve 4. sezonları için de onay alan dizinin 10 milyon barajını geçtiği açıklandı.

Açıklanan diğer dizi rakamları ise şu şekilde: İspanya’dan Elite isimli dizi 20 milyon, İngiliz Bodyguard dizisi 10 milyon ve İtalya’dan Baby dizisi de 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi.

140 milyon abone!

Netflix’in filmi Bird Box da dört haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı. Ayrıca toplam abone sayısının da 140 milyona yaklaştığı açıklanırken, geçen yılki yeni abone sayısının 5,6 milyon olduğu belirtildi.

Netflix’in bir yılda kazandığı yeni ücretli abone sayısı 22,9 milyon olurken şirketin uluslararası kullanıcı sayısı 80,7 milyon oldu. 7,1 milyon kişi de ücretsiz deneme aboneliği sürecinde yer alıyor.

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahnesi gündeme oturdu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN