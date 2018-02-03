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Hakan Hatipoğlu kimdir nereli kaç yaşında eşi kim Survivor'a kaç kez katıldı

Hakan Hatipoğlu kimdir nereli kaç yaşında eşi kim Survivor'a kaç kez katıldı

Var mısın yok musun ile ünlenen Hakan Hatipoğlu yine Survivor'a gidiyor. Survivor 2018 All-Star kadrosunda yer alacak olan Hakan Hatipoğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu'nın eşi kim? Hakan Hatipoğlu kaç kez Survivor'a katıldı. İşte detaylar.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 20:00 - Güncelleme: 03-02-2018 20:00

'Var mısın yok musun'dan Survivor'a uzanan bir hayat. Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun hayatına sihirli bir değnek ile dokundu adeta. 'Var mısın yok musun'a katılan Hakan Hatipoğlu hem oradan  güzel bir para kazandı hemde hayatının aşkı Gizem Akın yani şimdiki Gizem Hatipoğlu ile tanıştı. Şimdi de yine Survivor yolunda. Daha önce katıldığı Survivor'lar da adından bolca söz ettiren Hakan Hatipoğlu bu yıl hem işin matematiğini çözmüş hem de kondisyon kazanmış bir şekilde yarışmadaki yerini alacak. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir nereli aslen kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu kim? Ve en önemli soru Hakan Hatipoğlu kaç kez Survivor'a katıldı? Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yay burcu erkeği olan Hakan Hatipoğlu üniversiteyi bitirince reklam ajanslarında iş hayatına atıldı. Sonra da kendi adına bir reklam ajansı kurdu. Hakan Hatipoğlu, Adalarspor’da aktif olarak Su Topu oynamakta ve Milli takımda yer almaktadır. 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Sutopu Milli Takımı’nda yer ala yer aldı.

2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ile ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor’da da spor programı sundu.

Hakan Hatipoğlu, 2010 yılında, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama‘da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı. Gizem Akın‘ın da katıldığı Survivor’un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur. “Survivor” adasında evlenmeye karar verdiler. Yarışmadan sonra “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasında tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.

2013 yılının Ekim ayında 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan “Bir Milyon Kimin?” adlı bilgi yarışmasında, yarışmanın jüri üyeleri Bülent Özveren, Okan Bayülgen ve Gülben Ergen olurken yarışmanın sunucusu Pelin Çift ile birlikte sunuculuk görevi yaptı.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken tweet’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı. Hakan Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde Gizem Akın ile evlendi.

Filmleri ve Dizileri : 2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Selim)(Sinema Filmi), 2010 – Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı), 2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Selim) (TV Dizisi), 2009 – Kapadokya Düşleri (TV Dizisi)

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR? Gizem Hatipoğlu, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’ nden mezun oldu. Çocukluk yıllarından beri hayali televizyonlarda olmaktı. Acun Ilıcalı’ nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı ve 130 bin lira kazandı. Ardından Survivor’ a katıldı. Aynı yarışmada tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlendi.

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