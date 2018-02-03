Hakan Hatipoğlu kimdir nereli eşi kim Survivor da çok konuşulmuştu

Kutlamayla uğurlandı... O artık Survivor'ın masterını yapmış biri. Hakan Hatipoğlu üçüncü kez Survivor yolcusu. Katıldığı ilk Survivor 'kızlar-erkekler' olmuştu. Ardından Survivor All-star'a katıldı. Katıldığı ikinci Survivor'da adadaki tavırları yüzünden adından çok söz ettirdi. Bu arada TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma'da yorumculuk yaptı. Yani Survivor'ın matematiğini çok iyi biliyor. Hakan Hatipoğlu şimdi de Survivor 2018 yolunda. Survivor All-Star takımında olduğu açıklanan Hakan Hatipoğlu iddialı adaylardan biri. Pazartesi gidecek olan Hakan Hatipoğlu görkemli bir veda yemeğiyle sevdikleri tarafından uğurlandı. Gelin Survivor All-star'da adından söz ettirmesi muhtemel Hakan Hatipoğlu'nu biraz daha yakından tanıyalım... Hakan Hatipoğlu kimdir nereli kaç yaşında eşi kim? İşte tüm detaylar haberimizde...
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yay burcu erkeği olan Hakan Hatipoğlu üniversiteyi bitirince reklam ajanslarında iş hayatına atıldı. Sonra da kendi adına bir reklam ajansı kurdu. Hakan Hatipoğlu, Adalarspor’da aktif olarak Su Topu oynamakta ve Milli takımda yer almaktadır. 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Sutopu Milli Takımı’nda yer ala yer aldı.
2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ile ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor’da da spor programı sundu.
Hakan Hatipoğlu, 2010 yılında, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama‘da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı. Gizem Akın‘ın da katıldığı Survivor’un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur. “Survivor” adasında evlenmeye karar verdiler. Yarışmadan sonra “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasında tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.
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