Hakan Hatipoğlu kaç yaşında eşiyle arasında kaç yaş var?

Var Mısın Yok Musun yarışmacı ile tanınan ve orada yarışırken tanışan çift Hakan Hatipoğlu ile Gizem Akın Hatipoğlu'nun arkadaşlıkları zamanlar aşka dönüştü. Sevilen çift 2010 yılında dünya evine girdi. işletme Bölümü mezunu Hakan Hatipoğlu ile 1988 doğumlu Gizem Hatipoğlu 3.5 ay önce kızlarını kucaklarına aldılar. Peki kimdri bu Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu...
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR: Hakan Hatipoğlu (d. 28 Kasım 1979, Çanakkale), Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.
Hakan Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Gizem Akın ile evlilik gerçekleştirmiştir.
Sporculuk kariyeri: Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.
Televizyon ve sinema kariyeri:
Var Mısın Yok Musun Yarışma Kendisi 2008-2009
Survivor Kızlar ve Erkekler Yarışma Kendisi 2009-2010 Yarışmacı
Monami Magnum Kalem Ucu Reklam Kendisi 2010 Oyuncu
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizi Selim 2011-2012 Yardımcı Oyuncu
Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Memati'nin Adamı 2011 Yardımcı Oyuncu
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Film Selim 2011 Yardımcı Oyuncu
Alt Mı Üst Mü? Yarışma Kendisi 2013 Sunucu
Rexona Reklam Kendisi 2015 Oyuncu
Survivor All Star Yarışma Kendisi 2015 Yarışmacı
Survivor Panorama Talk Show Kendisi 2016-2017 Moderatör
Ben Bilmem Eşim Bilir Yarışma Kendisi 2017 Yarışmacı
İrem Derici ile Eğlenmene Bak Yarışma Kendisi 2017 Yarışmacı
Magazin Life Talk Show Kendisi 2017 Konuk
Nerede Ne Yesek? Program Kendisi 2017-2018 Sunucu
Survivor Ünlüler-Gönüllüler Yarışma Kendisi 2018 Yarı?macı
Benim Adım Osssman Sinema 2018 Oyuncu
Söylemezsem Olmaz Program Kendisi 2018 Konuk
Survivor Panorama Talk Show Kendisi 2019- Sunucu
GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR: 1988 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılım sağlayarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödülle ayrıldı. Bu yarışmadan sonra Gizem Hatipoğlu, Survivor'a katıldı.
2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunda bulunmuştur.
Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlilik gerçekleştirmiştir.
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