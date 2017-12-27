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Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı davasında flaş gelişme

Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı davasında flaş gelişme

Hakan Fiden 7 Haziran 2015 seçimlerinde MİT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. Sonraki süreçte adaylığına Erdoğan karşı çıkınca da MİT'deki görevine dönüş yapmıştı. İşte o dönüş yargıya taşınmıştı ve çıkan karar da bununla ilgili.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 08:23 - Güncelleme: 27-12-2017 08:23

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili olmak için istifa edip 9 Mart 2015 tarihinde yeniden müsteşar olarak atanmasıyla ilgili davayı o dönem yargıç olan Ömer Eminağaoğlu açmıştı. Eminağaoğlu, 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Yasası’nın 13/1 maddesinde “MİT Müsteşarı, MGK görüşü alındıktan sonra, Başbakan’ın inhası ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanır” hükmü olduğunu, buna rağmen Fidan’ın MGK görüşü alınmadan aynı göreve atanmasının yasaya aykırı olduğunu vurguladı ve atamayı Danıştay’a taşıdı.

Davanın taraflı olduğunu belirten Eminağaoğlu, MİT Müsteşarlığı’na hukuken atanma yeterliliğine sahip olduğunu, yine MİT tarafından hakkında dinleme kararları olduğunu gerekçe gösterdi. Ancak Danıştay 16. Daire, Eminağaoğlu’nun dava açma sıfatı olmadığı gerekçesiyle 2 Temmuz 2015 tarihinde davanın reddine karar verdi. Eminağaoğlu, kararı üst mercii olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz etti.

DANIŞTAŞ İDARİ DAVA DAİRESİ KARARI BOZDU
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde oy çokluğu ile (6/5 oy ile) almış olduğu kararda, Eminağaoğlu’nun dava açma sıfatının bulunduğu ve söz konusu işlemden etkilendiğini ifade ederek, 16. Daire’nin kararını bozdu. Gerekçede, Eminağaoğlu’nun “bu atama işleminde meşru, kişisel ve güncel menfaatının etkilendiği” belirtilerek, anayasal bir ilke olarak devletin tüm faaliyetlerinin yargısal denetime açık olmasının hukuk devletinin vazgeçilmez niteliği olduğu kaydedildi.

DAVA GÖRÜLMEDEN RAFA KALKTI

Bu karardan sonra 16. Daire’nin Fidan’ın atamasının iptal istemini esastan görüşmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte Başbakanlık, karar düzeltme talebinde bulundu. Bunun üzerine davayı 2 Kasım 2017’de yeniden görüşen İdari Dava Daireleri Kurulu, Eminağaoğlu’nun bu atama işlemine ilişkin dava açma ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle 16. Daire’nin ret kararını oy çokluğuyla onadı. Böylece dava, atama işlemi esastan görüşülmeden reddedilmiş oldu. 13 üyenin katıldığı oylamada, 8 üyenin onama kararına 5 üye muhalefet etti.

Daha önce Hakan Fidan’ın atamasının esastan görüşülmesi yönünde oy kullanan üye Hasan Odabaşı bu kez karar değiştirerek ret oyu kullandı. İlk kararda Eminağaoğlu’nun lehine karar veren bir üye de toplantıya katılmayınca, çoğunluk ve karar değişmiş oldu. Odabaşı kararını değiştirmese, diğer üye de toplantıya katılsaydı, Hakan Fidan’ın atama işleminin esastan görüşülmesi gerektiği yönünde çoğunluk kararı çıkacaktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Memet Emmi 27 Aralık 2017 09:28 İki buçuk yıldır dava görüşülememiş bile. Komedi ya. Kabul edelimmi etmeyelimmi dava açmaya ehliyetlimi değilmi. Kabul oyu verip sonra red oyu verene ne demeli. Kemal sunal ın davacı filmini bile geride bırakır.

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