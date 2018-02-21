Hakan Evrim fırça yedi! Abidin Ünal'a sorduğu çay sorusu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın öğleden sonraki bölümünde, müşteki olarak beyanlarda bulunan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Ünal'a sorular yönelten Akıncı Üssü'nün eski komutanı sanık Hakan Evrim, Ünal ile 15 Temmuz akşamı yaptığı görüşmede Ünal'ın kendisine darbe girişimi olduğuna dair bir şey söylemediğini beyan etti. Müşteki Ünal, "Senin komutan olduğun meydanda uçaklar uçuyor. Senin darbeyi bilmen lazım." diyerek Evrim'e yanıt verdi.

SABAHA KADAR ÇAY SERVİSİ YAPILDI

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, Evrim'e, "Yani senin darbeci olduğunu söylüyor." ifadesi üzerine Ünal, "Evet" karşılığını verdi. Evrim'in, "Size sabaha kadar çay servisi yapıldı mı?" sorusuna müşteki Ünal, "Sabaha doğru yapıldı ama içmedim. Güvenemedim çünkü." karşılığını verdi.

Evrim'in, yargılama konusunun dışına çıkan sorular sormaya başlaması üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Sen önce şuna cevap ver; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?" diyerek Evrim'e tepki gösterdi.

KUBİLAY SELÇUK AĞLADI MI?

Darbe girişiminden önce Genelkurmayda General Amiral Şube Müdürü olarak görev yapan eski kurmay Albay Cemil Turhan da Ünal'a, AK Parti İstanbul Milletvekili emekli Tuğgeneral Şirin Ünal ile sanık Kubilay Selçuk'un terfisinden önce FETÖ mensubu olduğuna dair bir görüşme yapıp yapmadıklarını sordu.

Şirin Ünal ile bu konuda bir görüşme yapmadıklarını kaydeden müşteki Ünal, "Terfiden önce Kubilay Selçuk ile bir görüşme yaptık. Kendisine terfi sırasında olduğunu, ama paralelci olduğuna dair söylemler olduğunu söyledim. Kubilay Selçuk, yemin billah etti ve ağlayarak bu işle bir alakasının olmadığını söyledi." yanıtını verdi. Bunun üzerine söz alan Selçuk, söz konusu görüşmede ağlamadığını öne sürdü.

Bazı sanıklar ve avukatların da müşteki Ünal'a sorular yöneltmesinden sonra Ünal'ın çapraz sorgusu tamamlandı.

Hakan Evrim kimdir darbede Akıncı üssü komutanıydı

Abidin Ünal kimdir nereli? Eşi Leyla Ünal ve...