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Hakan Çalhanoğlu'nu üzen ayrılık!

Hakan Çalhanoğlu'nu üzen ayrılık!

AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "(Gonzalo) Higuaín'le iyi anlaşıyordum ve gittiğine üzüldüm, ona başarılar dilerim. Piatek geldi, iyi anlaşıyoruz, hemen adapte oldu bize.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:07 - Güncelleme: 04-02-2019 10:07

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ligin 22'nci haftasında Roma'ya dün akşam konuk olan kırmızı-siyahlıların oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sakatlığı nedeniyle Milan karşısında Cengiz Ünder'in forma giyemediği maça rakipleri Roma'nın iyi başladığını dile getiren Çalhanoğlu, "7-1 kaybettiler Fiorentina'ya karşı. Ona rağmen iyi bir maç sergilediler, tebrik ediyorum. İlk 20 dakika onlar bizden daha iyi oynadı. İlk yarı biz golü bulduk ve rahatladık ama onlar son dakikaya kadar pes etmedi, her saniye bizi zorladılar. İkinci yarı iyi başladılar yine, golü buldular, bizim için zor oldu ama biz yine de son dakikaya kadar pes etmedik, 90 dakika mücadele ettik. 1 puan aldığımız için mutluyuz, sonuçta kaybetmedik" diye konuştu.

"HIGUAIN'IN GİTMESİNE ÜZÜLDÜM"
Krzysztof Piatek'in gelmesiyle takımda bir hava değişikliğinin olduğu, Şampiyonlar Ligi'ne daha da yaklaştıkları belirtilen ve Milan'ın bu sezon nereye varacağı sorulan Çalhanoğlu, "(Gonzalo) Higuaín'le iyi anlaşıyordum ve gittiğine üzüldüm, ona başarılar dilerim. Piatek geldi, iyi anlaşıyoruz, hemen adapte oldu bize. Şampiyonlar Ligi'ne çok yakınız, böyle de devam etmek zorundayız çünkü arkamızdaki takımla bize çok yakın. Bırakırsak çok zor olur bizim için" değerlendirmesinde bulundu.

"TOLGAY'A BAŞARILAR DİLERİM"
Kendi hedefinin öncelikle sağlık olduğunun altını çizen Çalhanoğlu, "Bu benim için çok önemli. Hedef her zaman Şampiyonlar Ligi. Milan uzun yıllardır bunu başaramadı. İnşallah bu sene başarırız, en büyük hedefim o" dedi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan arkadaşı Tolgay Arslan hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Ona başarılar dilerim yeni kulübünde. Ne yazık ki daha görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefler kuracak tabii ki. Neler gelişti, neler yaşandı bilmiyorum ama ona başarılar dilerim" diye konuştu.

Öte yandan sakatlığından ötürü oynamayan Cengiz Ünder, karşılaşmayı statta izledi.

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Kaynak : DHA

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