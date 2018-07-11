Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Boşanacakları iddia edilen çiftin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları iddiaları güçlendirdi.
Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini korurken Hakan Çalhanoğlu'nun Jaqueline Pinheiro ile birlikte olduğu fotoğraf tartışma yarattı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da Jaqueline Pinheiro ile eğlendiği hatta ikilinin sosyal medyadan takipleştiği iddia edildi.
Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve şu açıklamayı yaptı" Her gördüğüne ve duyduğuna inanma. Tuz bile şeker gibi gözükür"
Jaqueline Pinheiro İtalya-Milano'dakii Just Cavalli Club'da çalıyor.
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