Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

Geçen yıl evlendiği çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen ve Jaqueline Pinheiro ile fotoğrafı tartışma konusu olan Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Boşanacakları iddia edilen çiftin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları iddiaları güçlendirdi.

19
Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini korurken Hakan Çalhanoğlu'nun Jaqueline Pinheiro ile birlikte olduğu fotoğraf tartışma yarattı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da Jaqueline Pinheiro ile eğlendiği hatta ikilinin sosyal medyadan takipleştiği iddia edildi.

29
Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve şu açıklamayı yaptı" Her gördüğüne ve duyduğuna inanma. Tuz bile şeker gibi gözükür"

39
Hakan Çalhanoğlu'ndan ihanet iddiasına yanıt!

Jaqueline Pinheiro İtalya-Milano'dakii Just Cavalli Club'da çalıyor.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro